Смоляне получили «золото» в финале чемпионата «Молодые профессионалы»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-28T12:05:26+03:00

В «копилке» региона 28 наград различного достоинства, завоеванных на соревнованиях в разные годы

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Смоляне получили «золото» в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», сообщает пресс-служба администрации региона. Соревнования проходили с 21 по 23 мая в Казани

По информации сотрудников пресс-службы, в числе победителей - сборная команда АО «Авангард» и Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования (Андрей Ильин и Михаил Чертков). Ребята получили «золото» в компетенции «Технологии композитов». Также землякам присуждены «Медали за профессионализм» в компетенциях «Изготовление изделий из полимерных материалов» (сотрудник АО «Авангард», студент Сафоновского филиала СмолАПО Виктор Райков) и «ИТ - решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» (студент СмолАПО Андрей Антонов).

Всего в «копилке» региона 28 наград различного достоинства, завоеванных на соревнованиях в разные годы.

Напомним, Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов и студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU