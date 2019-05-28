СЕГОДНЯ 16:58 2019-05-28T16:58:52+03:00

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Смоленские следователи устроили праздник детям, потерявшим в пожаре маму, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Трагедия произошла в декабре 2017 года на ул. Кронштадская города Вязьмы. 9-летний Никита проснулся и увидел огонь. Мальчишка не растерялся, разбудил братьев и 9-месячную сестру и вывел всех на улицу. Маму быстро обнаружить и вывести из пылающего строения не удалось. Женщина погибла. Позднее смелый школьник получил медаль «За мужество в спасении» из рук председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

- Прошло уже полтора года с момента трагедии, но сотрудники Следственного комитета РФ не забывают эту семью: они навещают Никиту и оказывают посильную помощь, организовывают для них развлекательные мероприятия. В преддверии Международного дня защиты детей и.о. руководителя СУ СКР Анатолий Уханов и сотрудники управления вновь приехали в Вязьму, чтобы пообщаться с детьми и поздравить их с праздником, - рассказала официальный представитель ведомства Наталья Зуева.

Следователи приготовили для детей подарки и сюрприз - двухчасовое развлекательное представление.

Никита признался, что окончательно решил носить погоны, но какого ведомства еще не определился. Мальчик намерен поступить в кадетский корпус, а Анатолий Уханов пообещал помочь в сборе документов и обратиться к главе региона за поддержкой при поступлении в учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU