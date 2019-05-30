В Смоленске нашли пятитысячную фальшивку
Банкнотой расплатились в магазине спортивных товаров
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске нашли пятитысячную фальшивку, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Банкнотой расплатились в магазине спортивных товаров.
По словам полицейских, подделка обнаружена при пересчете денег сотрудниками банка.
- Сообщение о найденной фальшивке поступило в отдел полиции Ленинского района. Купюра изъята, полицейские проводят проверку, - сообщили в пресс-службе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU