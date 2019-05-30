СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-30T14:59:56+03:00

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Смоленский комбинат «Роса» возобновит работу в конце 2019 года, сообщил глава региона Алексей Островский во время выступления с отчетом перед депутатами областной Думы. Мощность переработки предприятия составит 50 тонн молока в сутки.

- Понимая, что в субъекте недостаточно развита переработка молока, в 2017 году администрацией области инициировано восстановление молочного комбината «Роса», которое уже переходит в завершающую фазу. В этом году завод планирует приступить к производственной деятельности, - сообщил глава региона.

По данным Инвестиционного портала Смоленской области, на предприятии реконструированы инженерные сети газоснабжения, отремонтирована кровля, а также сделан капремонт системы водоснабжения и канализации. Также реконструировано три холодильных камеры - две для сырья и полуфабрикатов и одна для готовой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU