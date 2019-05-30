СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-30T17:34:43+03:00

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На Киселевке построят новый рынок для смоленских фермеров. О намерениях стало известно от губернатора Смоленской области: 30 мая Алексей Островский выступил с отчетом перед депутатами областной Думы.

По словам главы региона, торговые места могут появиться на проспекте Строителей, недалеко от густонаселенного микрорайона «Соловьиная роща». Строительные работы планируют провести в 2019 году. В настоящее время продолжается поиск инвестора.

Ранее жители Киселевки добились закрытия торговли у магазина «Поле чудес». Несколько лет люди терпели, как перед их окнами прямо на проезжей части идет продажа овощной продукции. После вмешательства властей выяснилось, что разрешение на торговлю предпринимателям никто не давал.

ИСТОЧНИК KP.RU