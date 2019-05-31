2019-05-31T06:53:15+03:00
Происшествия

В Смоленске ребенок на велосипеде получил травмы в ДТП на переходе

11-летний мальчик попал под колеса иномарки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске ребенок на велосипеде получил травмы в ДТП на пешеходном переходе, сообщают пользователи соцсетей. 11-летний мальчик попал под колеса «Ауди».

ДТП произошло днем 30 мая в микрорайоне Сортировка.

Очевидцы случившегося отмечают, что ребенок и велосипед лежали на обочине. Также пользователи сети пишут, что посмотреть на случившееся собралось много людей, но помочь взялись пару человек.

В полиции факт ДТП подтвердили. Ребенку потребовалась помощь врачей.

Ранее в Смоленской области водитель «Нивы» получил травмы в ДТП. Водитель не справился с управлением и внедорожник слетел с трассы в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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