В Смоленске ребенок на велосипеде получил травмы в ДТП на переходе

СЕГОДНЯ 06:52 2019-05-31T06:53:15+03:00

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В Смоленске ребенок на велосипеде получил травмы в ДТП на пешеходном переходе, сообщают пользователи соцсетей. 11-летний мальчик попал под колеса «Ауди».

ДТП произошло днем 30 мая в микрорайоне Сортировка.

Очевидцы случившегося отмечают, что ребенок и велосипед лежали на обочине. Также пользователи сети пишут, что посмотреть на случившееся собралось много людей, но помочь взялись пару человек.

В полиции факт ДТП подтвердили. Ребенку потребовалась помощь врачей.

Ранее в Смоленской области водитель «Нивы» получил травмы в ДТП. Водитель не справился с управлением и внедорожник слетел с трассы в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU