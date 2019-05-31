В Смоленске ребенок на велосипеде получил травмы в ДТП на переходе
11-летний мальчик попал под колеса иномарки
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске ребенок на велосипеде получил травмы в ДТП на пешеходном переходе, сообщают пользователи соцсетей. 11-летний мальчик попал под колеса «Ауди».
ДТП произошло днем 30 мая в микрорайоне Сортировка.
Очевидцы случившегося отмечают, что ребенок и велосипед лежали на обочине. Также пользователи сети пишут, что посмотреть на случившееся собралось много людей, но помочь взялись пару человек.
В полиции факт ДТП подтвердили. Ребенку потребовалась помощь врачей.
Ранее в Смоленской области водитель «Нивы» получил травмы в ДТП. Водитель не справился с управлением и внедорожник слетел с трассы в кювет.
ИСТОЧНИК KP.RU