2019-05-31T08:50:21+03:00
Общество

На Громовой башне в Смоленске появилась вывеска с названием

Надпись указывает, что внутри располагается музей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Громовой башне в Смоленске появилась вывеска с названием.На Громовой башне в Смоленске появилась вывеска с названием.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Громовой башне в Смоленске появилась вывеска с названием, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Надпись указывает, что внутри располагается музей.

Инициатива пришлась по душе не всем смолянам.

- Видимо ценить и оберегать памятники у нас не любят, - написали горожане в соцсетях. - Для туристов лучше дорожку починить от Громовой башни до входа в Лопатинский сад, которая идёт вдоль стены. Хотя бы ямы полуметровые выровнять.

Другие пользователи, напротив, считают, что вывеска должна быть: она привлекает внимание прохожих, ведь, по словам смолян, «внутри башни действительно интересная военная экспозиция: «Смоленск - щит России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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