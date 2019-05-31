На Громовой башне в Смоленске появилась вывеска с названием
На Громовой башне в Смоленске появилась вывеска с названием, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Надпись указывает, что внутри располагается музей.
Инициатива пришлась по душе не всем смолянам.
- Видимо ценить и оберегать памятники у нас не любят, - написали горожане в соцсетях. - Для туристов лучше дорожку починить от Громовой башни до входа в Лопатинский сад, которая идёт вдоль стены. Хотя бы ямы полуметровые выровнять.
Другие пользователи, напротив, считают, что вывеска должна быть: она привлекает внимание прохожих, ведь, по словам смолян, «внутри башни действительно интересная военная экспозиция: «Смоленск - щит России».
ИСТОЧНИК KP.RU