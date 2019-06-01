Клумбы «Девчата» вернулись в Смоленск
Петунии, бархатцы и сальвии появились на цветниках
ФОТО: smoladmin.ru.
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Клумбы «Девчата» вернулись в Смоленск: на цветниках появились петунии, бархатцы и сальвии, сообщает комитет по информационной политике администрации города.
Теперь оригинальные вазоны в виде девушек в народных костюмах, установленные на аллее за памятником Федору Коню, стали еще привлекательнее.
Ранее сотрудники «Зеленстроя» установили еще несколько вазонов в центральной части Смоленска. В ЦПКиО на площадке с аттракционами «выросло» сказочное дерево, а у художественной школы на Октябрьской революции – палитра красок с кистями художника.
ИСТОЧНИК KP.RU