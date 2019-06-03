В Смоленской области утонул 42-летний мужчина
Жители Дорогобужа выражают соболезнования в соцсетях
ФОТО: pixabay.com.
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В Дорогобуже утонул 42-летний мужчина, сообщают подписчики паблика «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ». ЧП произошло в районе дамбы днем 2 мая. Местные жители выражают соболезнования в соцсетях.
По информации подписчиков паблика, несколько лет назад мужчина работал в ремонте обуви.
Ранее в Угранском районе подняли из воды тело 14-летней девочки. Ребенок утонула, когда спасала маленького мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU