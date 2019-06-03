2019-06-03T08:04:09+03:00
Происшествия

В Смоленской области утонул 42-летний мужчина

Жители Дорогобужа выражают соболезнования в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Дорогобуже утонул 42-летний мужчина, сообщают подписчики паблика «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ». ЧП произошло в районе дамбы днем 2 мая. Местные жители выражают соболезнования в соцсетях.

По информации подписчиков паблика, несколько лет назад мужчина работал в ремонте обуви.

Ранее в Угранском районе подняли из воды тело 14-летней девочки. Ребенок утонула, когда спасала маленького мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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