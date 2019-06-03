СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-03T11:14:55+03:00

Также в ближайшую трехлетку планируют возвести здание онкодиспансера и корпус психиатрической больницы

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В Смоленске новый корпус детской больницы начнут строить в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на итоги встречи Алексея Островского с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой.

- Татьяна Алексеевна подтвердила свою позицию, позицию федеральных ведомств и правительства, в целом, о необходимости поддержки инициативы администрации региона по строительству данных учреждений и вновь подтвердила все те поручения в части выделения денежных средств, которые ранее были даны профильным министерствам, - сообщает пресс-служба.

Новый корпус детской областной больницы начнут строить с 2020 года, новый онкоцентр – с 2021-го, затем будут искать деньги на корпус областной психиатрической больницы.

- В ближайшие годы регион ждут три масштабные социальные стройки, столь необходимые для жителей Смоленской области, - прокомментировали сотрудники администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU