2019-06-03T17:07:43+03:00
Недвижимость

В Смоленске жители 19 домов и детские сады останутся без холодной воды

СМУП «Горводоканал» проведет работы на участке водопроводной сети
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске жители 19 домов и детские сады останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. СМУП «Горводоканал» проведет работы на участке водопроводной сети.

По информации сотрудников администрации, отключать коммунальную услугу будут с 10.00 до 19.00 4 мая на улице Ломоносова.

- В зону отключения попадают дома №1/74, 3, 5, 7, 9, 9а, 11а, 13, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 23, а также детские сады «Колокольчик» и «Теремок», - сообщили в администрации.

По необходимости будет обеспечен подвоз воды. Справки по телефонам: 38-18-50, 21-41-19.

Ранее стало известно об отключении ряда улиц от горячего водоснабжения из-за работ на котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смоленская область присоединилась к акции «Ангелы Донбасса»
В Смоленске предприниматель скрыл от налоговой 11 млн рублей
Смоленскую ТЭЦ-2 модернизируют
В Смоленске новый корпус детской больницы начнут строить в 2020 году
В Смоленске жителям трех улиц отключат горячую воду
В центре Смоленска троллейбус попал в ДТП
В Смоленской области планируют отремонтировать дорогу к школе
В Смоленской области утонул 42-летний мужчина
В Смоленске появится автобус до Геленджика
На Королевке в Смоленске девушка выпала из окна десятиэтажного дома
Иномарка серьезно пострадала в ДТП на Витебском шоссе в Смоленске
В Смоленске женщина погибла при пожаре в доме
В Смоленске машина попала в канаву на дороге [ВИДЕО]
Клумбы «Девчата» вернулись в Смоленск
В Смоленске 1 июня запретят движение транспорта на пяти улицах