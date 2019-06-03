СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-03T17:07:43+03:00

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В Смоленске жители 19 домов и детские сады останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. СМУП «Горводоканал» проведет работы на участке водопроводной сети.

По информации сотрудников администрации, отключать коммунальную услугу будут с 10.00 до 19.00 4 мая на улице Ломоносова.

- В зону отключения попадают дома №1/74, 3, 5, 7, 9, 9а, 11а, 13, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 23, а также детские сады «Колокольчик» и «Теремок», - сообщили в администрации.

По необходимости будет обеспечен подвоз воды. Справки по телефонам: 38-18-50, 21-41-19.

Ранее стало известно об отключении ряда улиц от горячего водоснабжения из-за работ на котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU