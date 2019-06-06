2019-06-06T07:10:50+03:00
Общество

В парке Смоленска появится плавучая сцена

В ЦПКиО готовятся к запуску музыкального проекта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: комитет по информационной политике администрации города.ФОТО: комитет по информационной политике администрации города.
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В центральном парке Смоленске начали строить плавучую сцену. В скором времени жители и гости региона смогут увидеть новый для города формат культурных представлений – выступление музыкантов на воде, сообщает комитет по информационной политике администрации города.

В настоящее время идет монтаж площадки, которая будет располагаться на пруду недалеко от проката катамаранов.

По словам сотрудников администрации, послушать живую музыку в исполнении музыкантов можно будет вечером по пятницам и субботам. О том, кто будет украшать летние вечера горожан, пока не сообщается: афиша проекта в стадии создания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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