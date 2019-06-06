В Смоленске прибудет ковчег с мощами святой Матроны Московской
В областной центр прибудет ковчег с мощами святой Матроны Московской, сообщает Смоленская митрополия. Находиться частицы будут в храме Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на улице 25 сентября.
По преданию, старица помогала верующим в житейских делах и бедах, даже после ее смерти люди приходили на могилу со своими просьбами и печалями. Помогала святая лишь тем, у кого было чистое сердце.
ФОТО: ВКонтакте.
- Привезут мощи Матроны с ее родины - из Тульской епархии. В Смоленске частицы будут находиться с 17 по 23 июня. Поклониться им верующие смогут с 8.00 до 20.00, - рассказали в пресс-службе митрополии.
ИСТОЧНИК KP.RU