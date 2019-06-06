В Смоленске прибудет ковчег с мощами святой Матроны Московской

СЕГОДНЯ 08:11 2019-06-06T08:12:17+03:00

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В областной центр прибудет ковчег с мощами святой Матроны Московской, сообщает Смоленская митрополия. Находиться частицы будут в храме Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на улице 25 сентября.

По преданию, старица помогала верующим в житейских делах и бедах, даже после ее смерти люди приходили на могилу со своими просьбами и печалями. Помогала святая лишь тем, у кого было чистое сердце.

ФОТО: ВКонтакте.

- Привезут мощи Матроны с ее родины - из Тульской епархии. В Смоленске частицы будут находиться с 17 по 23 июня. Поклониться им верующие смогут с 8.00 до 20.00, - рассказали в пресс-службе митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU