2019-06-06T11:12:08+03:00
Общество

В «Смоленском Поозерье» у лосей появились два малыша

Животные попали в фотоловушку, установленную у солонца
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В «Смоленском Поозерье» у лосей появились два малыша, сообщает паблик «Живая природа» ВКонтакте. Животные попали в фотоловушку, установленную у солонца.

На видео, появившемся в сети 6 июня, видно, как малыши идут по стопам матери.

Сотрудники парка отмечают, что зверям присущ инстинкт следования, и они даже могут идти за человеком, если встретят его в лесу. В таком случае лосей нужно отогнать и скрыться из их поля зрения.

ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.

В «Смоленском Поозерье» у лосей появились два малыша.Животные попали в фотоловушку, установленную у солонца. ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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