В «Смоленском Поозерье» у лосей появились два малыша
В «Смоленском Поозерье» у лосей появились два малыша, сообщает паблик «Живая природа» ВКонтакте. Животные попали в фотоловушку, установленную у солонца.
На видео, появившемся в сети 6 июня, видно, как малыши идут по стопам матери.
Сотрудники парка отмечают, что зверям присущ инстинкт следования, и они даже могут идти за человеком, если встретят его в лесу. В таком случае лосей нужно отогнать и скрыться из их поля зрения.
ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.
В «Смоленском Поозерье» у лосей появились два малыша.Животные попали в фотоловушку, установленную у солонца. ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU