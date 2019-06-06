СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-06T11:12:08+03:00

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В «Смоленском Поозерье» у лосей появились два малыша, сообщает паблик «Живая природа» ВКонтакте. Животные попали в фотоловушку, установленную у солонца.

На видео, появившемся в сети 6 июня, видно, как малыши идут по стопам матери.

Сотрудники парка отмечают, что зверям присущ инстинкт следования, и они даже могут идти за человеком, если встретят его в лесу. В таком случае лосей нужно отогнать и скрыться из их поля зрения.

ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/713221" frameborder="0"></iframe> В «Смоленском Поозерье» у лосей появились два малыша.Животные попали в фотоловушку, установленную у солонца. ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU