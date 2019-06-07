В Смоленске убрали 45 баннеров с незаконной рекламой
Однодневные работы прошли в Промышленном районе областного центра
ФОТО: комитет по информационной политике администрации города.
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В Смоленске убрали 45 баннеров с незаконной рекламой, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Однодневные работы прошли в Промышленном районе областного центра.
В администрации сообщают, что баннеры снимали с перильных ограждений на улицах 25 Сентября, Рыленкова, Крупской.
Смоляне по-разному отнеслись к работе по устранению незаконной рекламы. В соцсетях местные жители отмечают, что на некоторых улицах плакаты спасают в непогоду от брызг автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU