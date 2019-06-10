СЕГОДНЯ 06:32 2019-06-10T07:59:57+03:00

Обидчик был с ножом и в маске

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства смолянина в баре Рославля, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области. Трагедия произошла в третьем часу ночи на 9 июня в клубе «Каламбур».

Жители райцентра шокированы: в соцсетях пишут, что у заведения мужчина в маске и с ножом набросился на молодого смолянина. Молодой человек якобы просто стоял.

По информации паблика "Главное в Рославле" в соцсети ВКонтакте, у парня было два ранения. Он умер в больнице.

Рославльчане до сих пор не могут придти в себя от случившегося и выражают искренние соболезнования близким парня в соцсетях, говоря, что он был хорошим парнем.

ИСТОЧНИК KP.RU