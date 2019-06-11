В Смоленске опасные прыжки детей с моста попали на видео
В Смоленске опасные прыжки детей с моста в Соловьиной роще попали на видео. Кадры, на которых запечатлены сложные трюки парней, опубликовал паблик «Спорт в Смоленске» ВКонтакте.
Герои видео – трое подростков – перед тем, как погрузиться в воду, выполняют в воздухе несколько сложных акробатических переворотов.
Каждый прыжок с высоты таит в себе опасность, ведь неизвестно каким будет приземление, если что-то пойдет не так. Кроме того, купаться в новом парке Смоленска с нынешнего лета запрещено.
В Смоленске опасные прыжки детей с моста попали на видео.Парни выполняют сложные трюки в воздухе. ВИДЕО: ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU