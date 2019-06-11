СЕГОДНЯ 07:05 2019-06-11T07:05:27+03:00

В Смоленске опасные прыжки детей с моста попали на видео. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске опасные прыжки детей с моста в Соловьиной роще попали на видео. Кадры, на которых запечатлены сложные трюки парней, опубликовал паблик «Спорт в Смоленске» ВКонтакте.

Герои видео – трое подростков – перед тем, как погрузиться в воду, выполняют в воздухе несколько сложных акробатических переворотов.

Каждый прыжок с высоты таит в себе опасность, ведь неизвестно каким будет приземление, если что-то пойдет не так. Кроме того, купаться в новом парке Смоленска с нынешнего лета запрещено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/714076" frameborder="0"></iframe> В Смоленске опасные прыжки детей с моста попали на видео.Парни выполняют сложные трюки в воздухе. ВИДЕО: ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU