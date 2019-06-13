В Смоленске скутер столкнулся на трассе с «Рено» и «Мерседесом»
Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы
ФОТО: отдел пропаганды областного УГИБДД.
Изменить размер текста:
В Смоленске скутер столкнулся с «Рено» и «Мерседесом», сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы.
ДТП произошло в районе полудня 12 июня на 365 км автодорги Орел - Брянск – Смоленск.
По словам полицейских, 32-летний водитель «Рено» не выбрал безопасной дистанции и задел мопед «Альфа», после чего тот врезался в «Мерседес Бенц».
Ранее в соцсетях автомобилисты писали, что водителя двухколесного транспортного средства госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU