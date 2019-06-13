2019-06-13T13:56:09+03:00
Происшествия

В Смоленске скутер столкнулся на трассе с «Рено» и «Мерседесом»

Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: отдел пропаганды областного УГИБДД.ФОТО: отдел пропаганды областного УГИБДД.
Изменить размер текста:

В Смоленске скутер столкнулся с «Рено» и «Мерседесом», сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы.

ДТП произошло в районе полудня 12 июня на 365 км автодорги Орел - Брянск – Смоленск.

По словам полицейских, 32-летний водитель «Рено» не выбрал безопасной дистанции и задел мопед «Альфа», после чего тот врезался в «Мерседес Бенц».

Ранее в соцсетях автомобилисты писали, что водителя двухколесного транспортного средства госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске уберут ларек с фруктами и металлическую конструкцию
Житель Смоленской области незаконно прописал 13 иностранцев
ОНФ просит возобновить строительство корпуса больницы в Духовщине
В центре Смоленска машина провалилась в яму
Посетители увидели мышь в детской игровой комнате в Смоленской области
В Смоленск прибудет священный ковчег с частями Пояса Пресвятой Богородицы
В Смоленске в нескольких десятках домов отключат холодную воду
Смолян эвакуировали из торгового центра из-за замыкания проводки
В Смоленске на площади Ленина прошла выставка военной техники
Власти Смоленска рассказали, чем завершится ремонт на проспекте Гагарина
В Смоленске подорожает проезд на восьми пригородных автобусах
В Смоленске у администрации на Ленина появились танки
Два километра дорог отремонтируют в Смоленской области
В центре Смоленска рухнули перекрытия между этажами в жилом доме
В центре Смоленска на день ограничат движение транспорта
В Смоленске снесут гаражи и ларек
Контейнеры для мусора меняют на новые в Смоленске
В Смоленске оставшихся без матери утят подкармливают жители микрорайона