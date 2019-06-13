В Смоленске скутер столкнулся на трассе с «Рено» и «Мерседесом»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-13T13:56:09+03:00

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В Смоленске скутер столкнулся с «Рено» и «Мерседесом», сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы.

ДТП произошло в районе полудня 12 июня на 365 км автодорги Орел - Брянск – Смоленск.

По словам полицейских, 32-летний водитель «Рено» не выбрал безопасной дистанции и задел мопед «Альфа», после чего тот врезался в «Мерседес Бенц».

Ранее в соцсетях автомобилисты писали, что водителя двухколесного транспортного средства госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU