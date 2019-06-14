СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-14T07:24:56+03:00

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В Смоленске экс-руководителя департамента по образованию отпустили из СИЗО. Николай Колпачков будут дожидаться суда под домашним арестом, сообщают ряд областных СМИ со ссылкой на собственного источника в правоохранительных органах.

О подробностях дела издания не сообщают.

Николай Колпачков был задержан правоохранительными органами в июле 2018 года. Экс-главу структуры доставили в изоляторе временного содержания.

Своей должности глава департамента лишился накануне. Соответствующее кадровое решение принял глава региона. Как оказалось, по инициативе губернатора в отношении возглавляемого Колпачковым департамента провели ряд проверок, по итогам которых и решили сменить руководителя. Что именно выявили проверяющие, не уточнялось.

Николай Колпачков возглавлял департамент по образованию и науке с 2017 года. До этого времени, с 2008 года, был первым заместителем начальника департамента. Позднее ФСБ задержала Татьяну Рыбченко. Экс-начальника департамента по сельскому хозяйству и продовольствию подозревают в незаконном выделение субсидий.

ИСТОЧНИК KP.RU