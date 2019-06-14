Ночью в Смоленске полностью сгорела иномарка [ВИДЕО]

СЕГОДНЯ 08:44 2019-06-14T08:44:24+03:00

Видео страшного пожара на парковке у дома появилось в сети

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Ночью в Смоленске полностью сгорела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в третьем часу ночи 14 июня на улице Рыленкова.

По словам спасателей, «Шкода» сгорела полностью. По какой причине это произошло, пока не сообщается.

На видео, опубликованном в сети, видно, что машина была припарковала у дома. Не исключено, что пламенем повреждены и рядом стоящие автомобили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/714645" frameborder="0"></iframe> Ночью в Смоленске полностью сгорела иномарка.«Шкода» сгорела полностью. ВИДЕО: Сергей Афанасьев, YouTube.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU