Ночью в Смоленске полностью сгорела иномарка [ВИДЕО]
Видео страшного пожара на парковке у дома появилось в сети
ФОТО: pixabay.com.
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Ночью в Смоленске полностью сгорела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в третьем часу ночи 14 июня на улице Рыленкова.
По словам спасателей, «Шкода» сгорела полностью. По какой причине это произошло, пока не сообщается.
На видео, опубликованном в сети, видно, что машина была припарковала у дома. Не исключено, что пламенем повреждены и рядом стоящие автомобили.
Ночью в Смоленске полностью сгорела иномарка.«Шкода» сгорела полностью. ВИДЕО: Сергей Афанасьев, YouTube.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU