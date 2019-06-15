СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-15T11:41:57+03:00

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В Вязьме на пассажирский поезд рухнула крыша здания, сообщает паблик «АВТОКАДР_67 ДТП | ЧП | Аварии | Vyazma |» соцсети ВКонтакте. Белорусский состав получил серьезные повреждения – повреждены вагоны, разбиты окна. ЧП произошло днем 14 июня.

По неподтвержденным данным, кровля слетела со здания, принадлежащего железной дороге по станции Вязьма. В момент ЧП поезд прибывал на платформу. Информации о пострадавших нет.

В соцсетях сообщается, что днем в пятницу, 14 июня, на город обрушился сильный ураган – на ряде улиц повалило деревья.

Некоторое время назад сильный ветер снес крышу со здания локомотивного депо Смоленск-Сортировочный. В результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU