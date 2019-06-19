СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-19T08:18:50+03:00

Собственники квартир станут больше платить за свет, тепло, воду, газ и водоотведение

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С 1 июля в Смоленской области подорожают коммунальные услуги, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. Уже в августе собственники квартир станут больше платить за свет, тепло, воду, газ и водоотведение.

В среднем по Смоленской области рост составит:

- по электроснабжению – 1,1 %;

- по теплоснабжению – 2 %;

- по горячему водоснабжению – 2,2 %;

- по холодному водоснабжению – 3,3 %;

- по водоотведению – 3,7 %;

- по газоснабжению – 1,4 %.

Сотрудники администрации подсчитали, что в среднем платежка за ЖКХ увеличится на 2,2%.

- Указом губернатора Смоленской области для всех муниципалитетов региона, за исключением Вяземского и Ярцевского городских поселений, на второе полугодие 2019 года утверждены предельные (максимальные) индексы в размере 4%. В Вязьме и Ярцево они составят 9%, - говорят в администрации.

Напомним, рост цен за ЖКУ традиционен и меняется дважды в год – 1 января и 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU