В Смоленской области подорожают коммунальные услуги
С 1 июля в Смоленской области подорожают коммунальные услуги, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. Уже в августе собственники квартир станут больше платить за свет, тепло, воду, газ и водоотведение.
В среднем по Смоленской области рост составит:
- по электроснабжению – 1,1 %;
- по теплоснабжению – 2 %;
- по горячему водоснабжению – 2,2 %;
- по холодному водоснабжению – 3,3 %;
- по водоотведению – 3,7 %;
- по газоснабжению – 1,4 %.
Сотрудники администрации подсчитали, что в среднем платежка за ЖКХ увеличится на 2,2%.
- Указом губернатора Смоленской области для всех муниципалитетов региона, за исключением Вяземского и Ярцевского городских поселений, на второе полугодие 2019 года утверждены предельные (максимальные) индексы в размере 4%. В Вязьме и Ярцево они составят 9%, - говорят в администрации.
Напомним, рост цен за ЖКУ традиционен и меняется дважды в год – 1 января и 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU