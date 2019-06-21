Прокуратура и Следственный комитет начали проверку в Рославльской ЦРБ
Смолянка пожаловалась Владимиру Путину на нехватку врачей и проблемы с записью к специалистам
ФОТО: ВКонтакте.
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Прокуратура и Следственный комитет проверят Рославльскую ЦРБ, сообщают официальные представители ведомств. Поводом для проверки стало обращение молодой мамы на прямую линию Владимиру Путину.
Смолянка Светлана Вершина рассказала, что в местной детской поликлинике не хватает узких специалистов, также есть проблемы с электронной записью к врачу.
Молодая мама, переехавшая в Рославль из Москвы, говорит, что пройти врачей можно в Смоленске, но с маленьким ребенком ехать на автобусе два часа довольно проблематично.
ИСТОЧНИК KP.RU