2019-06-21T10:56:02+03:00
Общество

В поездах между Москвой и Смоленском намерены усовершенствать интернет

ОАО «РЖД» и Губернатор Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве на три года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
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В поездах между Москвой и Смоленском намерены усовершенствать Интернет, сообщает пресс-служба МЖД со ссылкой на итоги рабочей встречи руководителя компании Михаила Глазкова и Алексея Островского, состоявшейся накануне. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве до 2021 года.

По словам сотрудников пресс-службы, также документ предполагает улучшение транспортного обслуживания предприятий и населения региона и обеспечение устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта.

Стоит отметить, что в последние годы значительно вырос спрос на поездки в поездах дальнего следования. В 2018 году количество пассажиров выросло на 24 процента.

Кроме того, в регионе продолжается ремонт железнодорожных путей. Для безопасности и комфорта пассажиров в 2019 году планируется отремонтировать 43 км путей, а также заменить около 30 стрелочных переводов. Для проведения работ разработаны специальные технологические «окна», позволяющие максимально сохранить привычный график движения поездов и доставить как можно меньше неудобств пассажирам.

Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков назначен в мае 2019 года. До назначения Михаил Олегович работал начальником Специального управления ОАО «РЖД».

ИСТОЧНИК KP.RU

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