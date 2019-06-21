Губернатор Смоленской области уволил начальника департамента по строительству и ЖКХ
Елена Соколова отработала на посту руководителя почти три года
ФОТО: из архива администрации Смоленской области.
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Губернатор Смоленской области уволил начальника департамента по строительству и ЖКХ. Информацию о кадровом решении подтвердили в пресс-службе обладминистрации.
Елена Соколова отработала на посту руководителя почти три года – с июля 2016 года.
Ранее был уволен глава департамента по образованию и науке Николай Колпачков. Позднее ФСБ задержала Татьяну Рыбченко.
ИСТОЧНИК KP.RU