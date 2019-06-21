СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-21T13:22:35+03:00

Елена Соколова отработала на посту руководителя почти три года

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Губернатор Смоленской области уволил начальника департамента по строительству и ЖКХ. Информацию о кадровом решении подтвердили в пресс-службе обладминистрации.

Елена Соколова отработала на посту руководителя почти три года – с июля 2016 года.

Ранее был уволен глава департамента по образованию и науке Николай Колпачков. Позднее ФСБ задержала Татьяну Рыбченко.

ИСТОЧНИК KP.RU