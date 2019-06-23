СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-23T13:08:44+03:00

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В Смоленске в 20 домах отключат горячую воду, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 24 по 28 июня коммунальщики будут проверять оборудование котельной на улице Гарабурды. В зону отключения попадут 20 домов на улицах Гарабурды, Кловская, М. Расковой, а также два детских садика.

Сотрудники администрации напоминают, что, если с оборудованием не будет проблем, ресурс отключать не будут.

Список домов, в которых могут отключить горячую воду:

ул. Гарабурды, 13, 15, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г (д/с № 57 «Колобок»), 19, 19 к.1, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 25;

ул. Кловская, 3;

ул. М. Расковой, 9А (д/с № 78 «Исток»), 11, 11А, 11Б.

Сотрудники администрации и МУП "Смоленсктеплосеть" приносят извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU