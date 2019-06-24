На «Смоленском кольце» произошла жесткая авария
На автодроме «Смоленском кольце» на этапе Российской серии кольцевых гонок в Дорогобужском районе произошла жесткая авария, сообщает паблик «СМП РСКГ | Российская серия кольцевых гонок» ВКонтакте. На трассе столкнулись машины команд «Роснефти» и «Лукойла». Удар был такой силы, что машина Андрея Масленникова улетела в стену, а после столкновения заглохла на трассе, так и не доехав до финиша. А Михаил Грачев продолжил гонку.
- Удар был мощный, - пишут смоляне в соцсетях.
Судя по кадрам видеозаписи, ДТП произошло после соприкосновения машин колесами.
На «Смоленском кольце» произошла жесткая авария.На трассе столкнулись машины команд «Роснефти» и «Лукойла». ВИДЕО: паблик «СМП РСКГ | Российская серия кольцевых гонок» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU