2019-06-24T08:19:24+03:00
Происшествия

На «Смоленском кольце» произошла жесткая авария

На трассе столкнулись машины команд «Роснефти» и «Лукойла»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: vk.com/rafrcrs.ФОТО: vk.com/rafrcrs.
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На автодроме «Смоленском кольце» на этапе Российской серии кольцевых гонок в Дорогобужском районе произошла жесткая авария, сообщает паблик «СМП РСКГ | Российская серия кольцевых гонок» ВКонтакте. На трассе столкнулись машины команд «Роснефти» и «Лукойла». Удар был такой силы, что машина Андрея Масленникова улетела в стену, а после столкновения заглохла на трассе, так и не доехав до финиша. А Михаил Грачев продолжил гонку.

- Удар был мощный, - пишут смоляне в соцсетях.

Судя по кадрам видеозаписи, ДТП произошло после соприкосновения машин колесами.

На «Смоленском кольце» произошла жесткая авария.На трассе столкнулись машины команд «Роснефти» и «Лукойла». ВИДЕО: паблик «СМП РСКГ | Российская серия кольцевых гонок» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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