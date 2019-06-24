СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-24T08:19:24+03:00

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На автодроме «Смоленском кольце» на этапе Российской серии кольцевых гонок в Дорогобужском районе произошла жесткая авария, сообщает паблик «СМП РСКГ | Российская серия кольцевых гонок» ВКонтакте. На трассе столкнулись машины команд «Роснефти» и «Лукойла». Удар был такой силы, что машина Андрея Масленникова улетела в стену, а после столкновения заглохла на трассе, так и не доехав до финиша. А Михаил Грачев продолжил гонку.

- Удар был мощный, - пишут смоляне в соцсетях.

Судя по кадрам видеозаписи, ДТП произошло после соприкосновения машин колесами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/716242" frameborder="0"></iframe> На «Смоленском кольце» произошла жесткая авария.На трассе столкнулись машины команд «Роснефти» и «Лукойла». ВИДЕО: паблик «СМП РСКГ | Российская серия кольцевых гонок» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU