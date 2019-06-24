СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-24T15:21:50+03:00

Директор завода рассчитался с сотрудниками после встречи с руководством регионального следственного комитета

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В Смоленской области работникам возвращены многомиллионные долги по зарплате, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Директор завода «ВЭТЗ-Рус» рассчитался с сотрудниками после встречи с руководством СУ СК России по Смоленской области.

Напомним, о проблемах жителей Вязьмы стало известно в мае 2019 года. Работники завода пожаловались в следственный комитет на то, что не получают зарплату.

- После разговора с и.о. ведомства Анатолием Ухановым руководитель организации нашел возможности и рассчитался с работниками, - сообщили в пресс-службе. - На встрече директору завода напомнили об ответственности и возможном аресте за неисполнение обязательств.

Сотрудникам было перечислено 2,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU