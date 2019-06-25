СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-25T08:54:13+03:00

Погибший мужчина стоял рядом с припаркованной на обочине машиной

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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом под Рославлем. Призыв помочь восстановить полную картину случившегося появился на сайте областного УМВД.

В пресс-службе ведомства обращают внимание, что авария произошла 25 февраля 2019 года около 07.30 на 358 км трассы «Москва-М.Ярославец-Рославль-Беларусь».

- Водитель «девятки» во время обгона машины сбил 59-летнего пешехода, - рассказали в полиции. - Мужчина в момент аварии стоял рядом с припаркованной на обочине машиной - грузовым тягачом «Volvo».

Если вам что-либо известно об обстоятельствах этой аварии, свяжитесь со следствием по телефону - 8 (4812) 77-46-12.

Ранее в Смоленской области были подведены результаты спецоперации «Скорость». с 17 по 23 июня было выявлено 1286 нарушения ПДД. Чаще всего автомобилисты превышали допустимый режим на 20-40 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU