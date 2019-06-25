Смолянка погасила долг по кредиту, чтобы улететь в Китай
Женщина задолжала банку более 300 тыс. рублей
ФОТО: пресс-служба УФССП по Смоленской области.
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Смолянка погасила долг по кредиту, чтобы улететь в Китай, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. Женщина задолжала банку более 300 тыс. рублей и не спешила добровольно их выплачивать.
По словам сотрудников пресс-службы, смолянка не имела средств на счетах и имущества, которое можно было оштрафовать. Тогда приставы наложили запрет на выезд из страны. Когда женщина узнала о санкциях, тут же погасила долг, ведь в скором времени она планировала улететь в Поднебесную, где ее ждал новый работодатель.
ИСТОЧНИК KP.RU