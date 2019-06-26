2019-06-26T08:12:31+03:00
Происшествия

Дело экс-начальника смоленского департамента по образованию отправлено в суд

Николая Колпачкова обвиняют в получении взяток и злоупотреблениями полномочиями
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дело экс-начальника смоленского департамента по образованию отправлено в суд.Дело экс-начальника смоленского департамента по образованию отправлено в суд.
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Дело экс-начальника смоленского департамента по образованию и науке отправлено в суд, рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков. Николая Колпачкова обвиняют в получении взяток и злоупотреблениями полномочиями.

Официальный представитель прокуратуры сообщил о двух эпизодах, к которым, возможно, причастен бывший чиновник. Первый связан с тем, что подсудимый способствовал заключению контрактов на покупку и поставку департаменту специализированного оборудования. За что в качестве вознаграждение получил планшет Lenovo. А департамент недополучил более 770 тысяч рублей.

Второй - с взятками в 25 и 30 тысяч рублей от генерального директора одного из ЗАО, с которым ведомство заключило госконтракты.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Арестован счет в банке на 865 тысяч рублей, принадлежащий фигуранту дела, - прокомментировал Колпачков.

Напомним, Николай Колпачков возглавлял департамент по образованию и науке с 2017 года. До этого времени, с 2008 года, был первым заместителем начальника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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