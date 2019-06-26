2019-06-26T16:38:40+03:00
Общество

Смоленские семьи с детьми смогут получить ипотеку под 6%

У супругов появится возможность выгодно приобрести жилье или рефинансировать ранее выданный кредит
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смоленские семьи с детьми смогут получить ипотеку под 6%, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на итоги заседания Координационного совета при президенте России по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы.

Супруги, родившие второго и последующего ребенка с 1 января 2018 по 31 января 2022 года, смогут приобрести жилье или рефинансировать ранее выданный кредит под более выгодный процент.

По словам сотрудников администрации, условия распространяются лишь на жилье, приобретенное на первичном рынке и сроки субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, составляют три года, а для семей, в которых родился третий ребенок, - пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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