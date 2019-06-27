2019-06-27T09:40:21+03:00
Общество

В Смоленске наводят порядок на детских площадках

Коммунальщики восстанавливают малые формы, красят конструкции и завозят песок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске наводят порядок на детских площадках.В Смоленске наводят порядок на детских площадках.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске наводят порядок на детских площадках, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Коммунальщики восстанавливают малые формы, красят конструкции и завозят песок. Работы проходят во всех районах областного центра.

- В ближайшее время коммунальщики приступят к обновлению малых архитектурных форм на Н-Неман, д. 4-6, Кловской, 1, 9, 48-50, 58, Кирова, 23, Гарабурды, 17А, 17Д, 27. Новый комплекс появится и в парке Реадовка.

Напомним, инспекция детских площадок началась в областном центре после рабочей поездки главы региона Алексея Островского и главы администрации Смоленска Андрея Борисова. Посетив одну из детских зон, губернатор обратил на внимание на зону в Заднепровье и поручил привести все площадки в надлежащий вид.

Глава региона поручил, чтобы главы районов относились к детским площадкам так, будто там гуляют их собственные дети и внуки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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