Половину проспекта Гагарина снова закроют для транспорта
Три дня автомобилистам придется ездить по участку дороги со стороны ТЦ «Юнона»
ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.
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Половину проспекта Гагарина снова закроют для транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 20.00 28 июня по 1 июля дорожники будут ремонтировать теплосети, смотровые водопроводные колодцы и ливневку. Из-за масштабных работ автомобилистам оставят для движения по одной полосе в прямом и обратном направлении.
По словам сотрудников администрации, также до 2 июля будет запрещена остановка муниципального общественного транспорта на площади Победы.
Смолян просят учесть изменения при планировании поездки в центр города.
ИСТОЧНИК KP.RU