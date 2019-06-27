2019-06-27T17:26:00+03:00
Общество

Половину проспекта Гагарина снова закроют для транспорта

Три дня автомобилистам придется ездить по участку дороги со стороны ТЦ «Юнона»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.
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Половину проспекта Гагарина снова закроют для транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 20.00 28 июня по 1 июля дорожники будут ремонтировать теплосети, смотровые водопроводные колодцы и ливневку. Из-за масштабных работ автомобилистам оставят для движения по одной полосе в прямом и обратном направлении.

По словам сотрудников администрации, также до 2 июля будет запрещена остановка муниципального общественного транспорта на площади Победы.

Смолян просят учесть изменения при планировании поездки в центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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