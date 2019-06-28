СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-28T08:08:33+03:00

ДТП произошло недалеко от Крестовоздвиженской церкви

Изменить размер текста: A A

В Смоленске машина такси слетела с дороги, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло недалеко от Крестовоздвиженской церкви вечером 27 июня.

По словам автомобилистов, перевозчик вылетел на обочину при съезде с моста Степана Разина на улицу Ново-Московская.

По словам автомобилистов, на месте таксиста мог оказать любой водитель.

- Обочины нормально не ограждены, а высота там приличная, - написали участники группы.

ИСТОЧНИК KP.RU