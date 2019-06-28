В Смоленске машина такси слетела с дороги
ДТП произошло недалеко от Крестовоздвиженской церкви
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске машина такси слетела с дороги, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло недалеко от Крестовоздвиженской церкви вечером 27 июня.
По словам автомобилистов, перевозчик вылетел на обочину при съезде с моста Степана Разина на улицу Ново-Московская.
По словам автомобилистов, на месте таксиста мог оказать любой водитель.
- Обочины нормально не ограждены, а высота там приличная, - написали участники группы.
ИСТОЧНИК KP.RU