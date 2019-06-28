2019-06-28T08:08:33+03:00
Происшествия

В Смоленске машина такси слетела с дороги

ДТП произошло недалеко от Крестовоздвиженской церкви
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске машина такси слетела с дороги, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло недалеко от Крестовоздвиженской церкви вечером 27 июня.

По словам автомобилистов, перевозчик вылетел на обочину при съезде с моста Степана Разина на улицу Ново-Московская.

По словам автомобилистов, на месте таксиста мог оказать любой водитель.

- Обочины нормально не ограждены, а высота там приличная, - написали участники группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Алексей Островский проведет прямую линию со смолянами
В Смоленской области из-за ремонта путей изменится расписание поездов
«Миссис Вселенная» из Смоленска поборется за миллион на канале «Пятница»
У кого из смолян отключат горячую воду в июле
Тренер из Смоленска по гимнастике стала участницей шоу «Дом-2»
В Смоленске депутаты одобрили льготы двум категориям граждан
Половину проспекта Гагарина снова закроют для транспорта
Смоленские депутаты поддержали инициативу об отнесении к числу участников ВОВ бывших узников концлагерей
Журналисты «Первого канала» сняли передачу о достопримечательностях Смоленской области
Водитель разбившегося автобуса с детьми из Ярцева получил 4 года колонии
Жители Сафонова испугались за здоровье детей, нашедших смертельную отраву для крыс
Две машины сгорели после страшного ДТП на трассе «Орел-Смоленск»
В двух районах Смоленской области найдены опасные предметы времен ВОВ
В Смоленске наводят порядок на детских площадках
В Смоленской области предотвратили «террористический акт смертника»
Журналисты «Первого канала» сняли сюжет в Лопатинском саду Смоленска
Сергей Неверов рассказал Владимиру Путину о проблемах жителей Смоленской области
Смоленские семьи с детьми смогут получить ипотеку под 6%