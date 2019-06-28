2019-06-28T16:44:20+03:00
Происшествия

В Вязьме 15-летний подросток скончался в больнице

СКР и департамент по здравоохранению проводят расследование
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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15-летний смолянин скончался в больнице Вязьмы, сообщают представители регионального СКР. Следователи проводят расследование и выясняют обстоятельства случившегося. В региональном департаменте по здравоохранению также создана комиссия, в состав которой вошли сотрудники и главные внештатные специалисты профильного подразделения областной администрации.

По словам официального представителя регионального следкома Натальи Холодковой, о том, что могло стать причиной случившегося, пока говорить рано.

Между тем, пользователи соцсетей указывают, что подросток мог умереть от заражения крови. Сообщается, что ранее он поранился рыболовным крючком и некоторое время даже пролежал в больнице с температурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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