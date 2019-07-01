СЕГОДНЯ 07:50 2019-07-01T07:50:37+03:00

Животных не планируют выпускать в лес

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Смолянин приютил двух волчат после лесного пожара, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Животные поселились в приюте «Верность».

По словам основателя учреждения Дмитрия Самойлова, лесные обитатели прекрасно общаются с человеком, практически не боятся и окликаются на зов.

- В Псковской области был пожар и люди обнаружили там двух волчат – мальчика и девочку. Спустя некоторое время мы приняли решение забрать их к себе, - говорит Дмитрий Самойлов.

В дальнейшем животных не планируют отпускать обратно в дикую природу.

ИСТОЧНИК KP.RU