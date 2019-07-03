2019-07-03T08:14:51+03:00
Происшествия

За неделю у жителей Смоленщины изъяли полкило наркотиков

Почти половина из них – наркотики растительного происхождения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива регионального погрануправления.ФОТО: из архива регионального погрануправления.
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За неделю у жителей Смоленщины изъяли полкило наркотиков. Почти половина из них – наркотики растительного происхождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Также выявлено и уничтожено 227 кустов наркосодержащих растений.

Профоперация, целью которой стало пресечение, выявление и предупреждение преступлений в области незаконного оборота наркотиков, прошла в регионе с 17 по 23 июня.

По словам сотрудников ведомства, полицейскими возбуждено 33 уголовных дела.

Ранее в Смоленске накрыли крупный склад наркотиков. Более двух килограмм запрещенных веществ различного вида хранил у себя дома 25-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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