СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-03T08:14:51+03:00

Почти половина из них – наркотики растительного происхождения

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За неделю у жителей Смоленщины изъяли полкило наркотиков. Почти половина из них – наркотики растительного происхождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Также выявлено и уничтожено 227 кустов наркосодержащих растений.

Профоперация, целью которой стало пресечение, выявление и предупреждение преступлений в области незаконного оборота наркотиков, прошла в регионе с 17 по 23 июня.

По словам сотрудников ведомства, полицейскими возбуждено 33 уголовных дела.

Ранее в Смоленске накрыли крупный склад наркотиков. Более двух килограмм запрещенных веществ различного вида хранил у себя дома 25-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU