За неделю у жителей Смоленщины изъяли полкило наркотиков
За неделю у жителей Смоленщины изъяли полкило наркотиков. Почти половина из них – наркотики растительного происхождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Также выявлено и уничтожено 227 кустов наркосодержащих растений.
Профоперация, целью которой стало пресечение, выявление и предупреждение преступлений в области незаконного оборота наркотиков, прошла в регионе с 17 по 23 июня.
По словам сотрудников ведомства, полицейскими возбуждено 33 уголовных дела.
Ранее в Смоленске накрыли крупный склад наркотиков. Более двух килограмм запрещенных веществ различного вида хранил у себя дома 25-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU