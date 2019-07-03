В Смоленской области выбрали председателя общественной палаты шестого состава
В Смоленской области выбрали председателя общественной палаты шестого состава, сообщает пресс-служба обладминистрации. Структуру возглавил генеральный директор компании «Смоллесоформат» Игорь Титов.
Обращаясь к участникам заседания, новый председатель пообещал выстроить работу так, чтобы она имела значимый эффект.
В администрации сообщают, что исполнять обязанности заместителя будет Валентина Ануфриенкова, возглавляющая областную организацию профессионального союза работников здравоохранения РФ.
Также на заседании были утверждены восемь палат, которые отвечают за здравоохранение и соцполитику, образование и науку, ЖКХ, экологию и охрану окружающей среды, культуру и духовное наследие, экономику и предпринимательство, гражданско-патриотическое воспитание, физкультуру и дела молодежи, МСО и взаимодействие с некоммерческими организациями, а также отвечающая за гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.
ИСТОЧНИК KP.RU