СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-03T16:54:16+03:00

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В Смоленской области выбрали председателя общественной палаты шестого состава, сообщает пресс-служба обладминистрации. Структуру возглавил генеральный директор компании «Смоллесоформат» Игорь Титов.

Обращаясь к участникам заседания, новый председатель пообещал выстроить работу так, чтобы она имела значимый эффект.

В администрации сообщают, что исполнять обязанности заместителя будет Валентина Ануфриенкова, возглавляющая областную организацию профессионального союза работников здравоохранения РФ.

Также на заседании были утверждены восемь палат, которые отвечают за здравоохранение и соцполитику, образование и науку, ЖКХ, экологию и охрану окружающей среды, культуру и духовное наследие, экономику и предпринимательство, гражданско-патриотическое воспитание, физкультуру и дела молодежи, МСО и взаимодействие с некоммерческими организациями, а также отвечающая за гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU