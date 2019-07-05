2019-07-05T06:51:03+03:00
Общество

В СмолГУ выбрали ректора

Голосование состоялось в рамках Конференции сотрудников и обучающихся
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Выборы ректора Смоленского государственного университета-2019Выборы ректора Смоленского государственного университета-2019
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В Смоленске 3 июля выбрали нового ректора Смоленского государственного университета (СмолГУ). Победу одержал и.о. ректора Михаил Артеменков, сообщает пресс-служба вуза.

Всего к выборам по итогам Аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования были допущены две кандидатуры: Михаил Артеменков и советник ректора по информатизации Олег Казаков.

За кандидатуру Артеменкова высказался и губернатор Смоленской области Алексей Островский. За два года, что Михаил Артеменков был и.о. ректора "взаимоотношения региона и самого крупного исторического вуза нашей области вышли на новый уровень - впервые было подписано соглашение о взаимодействии между Администрацией Смоленской области и Смоленским государственным университетом».

Справка “КП”

Михаил Николаевич Артеменков (07.11.1978 г.р.) - кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин. В 2000 году с отличием окончил Смоленский государственный педагогический университет по специальности «История». В 2011 году - с отличием Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Английская политика по отношению к гугенотам во время религиозных войн во Франции». В 2006 г. получил ученое звание доцента.

С 2000 года Михаил Артеменков работал в университете: ассистентом, доцентом кафедры всеобщей истории, с 2009 года – начальником отдела аспирантуры, с 2012 года - проректор по учебной работе университета. С 11 мая 2017 года приказом Минобрнауки России был назначен исполняющим обязанности ректора.

Михаил Артеменков - ректор СмолГУ

Михаил Артеменков - ректор СмолГУ

ИСТОЧНИК KP.RU

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