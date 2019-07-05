В график отключения горячей воды в Смоленске внесли изменнеия
Передвинулись сроки подключения жителей Ленинского района
Фото:pixabay.com
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"Квадра" продолжает ремонт теплосетей в Смоленске и сообщает об изменениях в в графике отключений горячей воды на июль-2019.
Так, жителям улиц Багратиона, Нахимова, Николаева, Кловская, Пригородная, Кирова , Черняховског и прилегающим к ним (адреса можно посмотреть на сайте) вернуть горячую воду планируют не раньше 15 июля.
«Необходимость работ вызвана высоким износом этой тепломагистрали: на ее ветхих участках во время контрольных гидравлических испытаний были выявлены дополнительные повреждения, которые нужно устранить до отопительного сезона», – пояснил главный инженер филиала Алексей Монс.
ИСТОЧНИК KP.RU