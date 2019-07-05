В Смоленской области ликвидировали канал по сбыту героина

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-05T13:00:40+03:00

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Смоленские наркополицейские пресекли работу канала по сбыту на территории региона героина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Сафоновском районе задержан подозреваемый в сбыте наркотиков бесконтактным способом - 24-летний местный житель, сообщает региональное УМВД.

У молодого человека изъяли 25 свертков с героином, а позже обнаружили и 20 сделанных им в Вязьме тайников с разовыми дозами наркотика - так называемые "закладки".

Сбывать героин подозреваемый собирался по территории всей области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Задержанному грозит срок до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU