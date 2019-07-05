Житель Смоленска обворовал квартиру собственной матери

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-05T15:24:38+03:00

Молодой человек вынес 126 тысяч рублей и ювелирные украшения

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20-летний житель Смоленска пойдет под суд за кражу из квартиры собственной матери. Пока женщина несколько дней отсутствовала, молодой человек похитил у нее ювелирные украшения и деньги - 126 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.

Когда хозяйка квартиры, вернувшись, обнаружила пропажу - сразу обратилась в полицию. Стражи порядка следов взлома не обнаружили и вышли на сына потерпевшей.

В содеянном молодой человек сознался, заявив, что ему срочно нужны были деньги. Украшения потерпевшей удалось вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU