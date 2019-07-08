2019-07-08T07:00:15+03:00
Общество

Археологи нашли в смоленском парке старинное захоронение

Раскопки идут в рамках экспедиции по поиску могилы французского генерала Гюдена
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/smolparkФОТО: vk.com/smolpark
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В Смоленске участники крупнейшего археологического проекта России и Франции по изучению Отечественной войны 1812 года в ходе раскопок в центральном парке культуры и отдыха "Лопатинский сад" обнаружили в Королевском бастионе захоронение.

Есть вероятность, что археологи извлекли останки французского генерала, друга Наполеона - Сезара Шарля Этьена Гюдена. Однако так это или нет - еще предстоит установить экспертам.

Напомним, ранее археологи исследовали Шеинов бастион, но ничего там не обнаружили. Между тем, легенда гласит, что после ранения Гюдена в Смоленском сражении на Валутиной горе и его смерти после эвакуации в Смоленск, Наполеон похоронил его в Крепостной стене.

Справка "КП"

В археологической экспедиции на Смоленщине под руководством известного французского общественного деятеля, историка и археолога Пьера Малиновского участвуют 37 человек из России и Франции. С российской стороны - это археологи Академии наук, представители РВИО и студенты Калужского университета. Раскопкам предшествовала большая работа по изучению архивных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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