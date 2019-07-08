Археологи нашли в смоленском парке старинное захоронение
В Смоленске участники крупнейшего археологического проекта России и Франции по изучению Отечественной войны 1812 года в ходе раскопок в центральном парке культуры и отдыха "Лопатинский сад" обнаружили в Королевском бастионе захоронение.
Есть вероятность, что археологи извлекли останки французского генерала, друга Наполеона - Сезара Шарля Этьена Гюдена. Однако так это или нет - еще предстоит установить экспертам.
Напомним, ранее археологи исследовали Шеинов бастион, но ничего там не обнаружили. Между тем, легенда гласит, что после ранения Гюдена в Смоленском сражении на Валутиной горе и его смерти после эвакуации в Смоленск, Наполеон похоронил его в Крепостной стене.
Справка "КП"
В археологической экспедиции на Смоленщине под руководством известного французского общественного деятеля, историка и археолога Пьера Малиновского участвуют 37 человек из России и Франции. С российской стороны - это археологи Академии наук, представители РВИО и студенты Калужского университета. Раскопкам предшествовала большая работа по изучению архивных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU