О Гнездовском археологическом комплексе расскажут на канале "Культура"

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-08T13:00:04+03:00

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О Гнездовском археологическом комплексе под Смоленском расскажут в документальном фильме на телеканале "Культура". 7 июля музей-заповедник уже посетила съемочная группа.

Фильм будет посвящен Древней Руси, к показу планируются пять серий, одну из которых и посвятят Гнездово.

Напомним, Гнездовский археологический комплекс, расположенный на обоих берегах реки Днепр, является крупнейшим памятник эпохи викингов и Древнерусского государства X в. Сегодня из 4500 курганов здесь сохранились около 1500. Общая площадь археологического комплекса - почти 200 гектаров.

Кстати, в августе на территории археологического комплекса пройдет фестиваль "Гнездово-2019"

ИСТОЧНИК KP.RU