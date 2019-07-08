Следком проверит аварийный барак на Соболева в Смоленске

СЕГОДНЯ 20:06 2019-07-08T20:06:29+03:00

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История с разрушающимся бараком на улице Соболева в Смоленске получила продолжение. После публикаций в СМИ, следственный комитет организовал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, дом № 36 на улице Соболева когда-то был переоборудован под жилой из старой конюшни. В аварийном состоянии барак находится уже много лет. Его собирались расселить в 2019 году, но отложили это на 2020-й. А недавно в подъезде аварийного здания обрушилась стена и образовалась дыра в полу в одной из квартир на втором этаже. Жильцам квартиры даже не пройти в свое жилище - подойти к дверям не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU