В Смоленской области школьница спасла тонущего мужчину

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-09T07:58:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученица Починковской школы №2 Виктория Журавлева спасла тонувшего мужчину, сообщает "Сельская новь. Починок".

20 июня на пульт диспетчера отделения скорой помощи Починковской ЦРБ поступило сообщение, что в одном из водоёмов тонет человек. На вызов приехала бригада с фельдшером Ириной Зыковой. По ее словам, 60-летний мужчина уже был на берегу и слабо, но самостоятельно дышал. До приезда медиков грамотную экстренную помощь ему успела оказать оказавшаяся на месте происшествия Вика - она грамотно провела сердечно-лёгочную реанимацию, практически вернув пострадавшего к жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU