В Смоленской области школьница спасла тонущего мужчину
Девушка сама выполнила сердечно-лёгочную реанимацию
ФОТО: vk.com/id475843615
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Ученица Починковской школы №2 Виктория Журавлева спасла тонувшего мужчину, сообщает "Сельская новь. Починок".
20 июня на пульт диспетчера отделения скорой помощи Починковской ЦРБ поступило сообщение, что в одном из водоёмов тонет человек. На вызов приехала бригада с фельдшером Ириной Зыковой. По ее словам, 60-летний мужчина уже был на берегу и слабо, но самостоятельно дышал. До приезда медиков грамотную экстренную помощь ему успела оказать оказавшаяся на месте происшествия Вика - она грамотно провела сердечно-лёгочную реанимацию, практически вернув пострадавшего к жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU