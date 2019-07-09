2019-07-09T07:58:36+03:00
Общество

В Смоленской области школьница спасла тонущего мужчину

Девушка сама выполнила сердечно-лёгочную реанимацию
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/id475843615ФОТО: vk.com/id475843615
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Ученица Починковской школы №2 Виктория Журавлева спасла тонувшего мужчину, сообщает "Сельская новь. Починок".

20 июня на пульт диспетчера отделения скорой помощи Починковской ЦРБ поступило сообщение, что в одном из водоёмов тонет человек. На вызов приехала бригада с фельдшером Ириной Зыковой. По ее словам, 60-летний мужчина уже был на берегу и слабо, но самостоятельно дышал. До приезда медиков грамотную экстренную помощь ему успела оказать оказавшаяся на месте происшествия Вика - она грамотно провела сердечно-лёгочную реанимацию, практически вернув пострадавшего к жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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