2019-07-10T11:22:28+03:00
Происшествия

В Смоленской области пьяный отчим с ножом набросился на пасынка

Мужчины вместе выпивали
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В деревне Новоселки Рославльского района пьяный отчим порезал пасынка, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Пострадавшему 45 лет. Мужчины вместе выпивали, но в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Пенсионер схватил нож и нанес пасынку удар в область шеи. Испугавшись того, что наделал, отчим побежал в ближайший магазин, чтобы вызвать скорую.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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