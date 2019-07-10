В Смоленской области пьяный отчим с ножом набросился на пасынка
Мужчины вместе выпивали
Фото: pixabay.com
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В деревне Новоселки Рославльского района пьяный отчим порезал пасынка, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.
Пострадавшему 45 лет. Мужчины вместе выпивали, но в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Пенсионер схватил нож и нанес пасынку удар в область шеи. Испугавшись того, что наделал, отчим побежал в ближайший магазин, чтобы вызвать скорую.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU