Останки найденного в Смоленске генерала Гюдена могут перезахоронить рядом с Наполеоном
Альберик д'Орлеан – прямой потомок знаменитого французского генерала Шарля Этьена Гюдена, могилу которого предположительно 7 июля обнаружили в Смоленске, просит перезахоронить прах генерала в парижском Доме инвалидов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента фонда развития русско-французских исторических инициатив Марию Катасонову.
К слову, Дом инвалидов – один из главных памятников Парижа. Именно здесь находится гробница Наполеона.
Пока достоверно не установлено, что одиночное захоронение, найденное в Королевском бастионе Лопатинского сада в Смоленске, это могила генерала Гюдена. Однако косвенные подтверждения тому есть: это отсутствие у скелета одной ноги и отсутствие стопы на второй ноге – именно такие травмы Гюден получил во время Смоленского сражения на Валутиной горе, когда в него попало пушечное ядро.
Уточную точную принадлежность останков сможет только ДНК-экспертиза. Антропологи для проведения необходимых анализов транспортируют найденные останки в Москву, а затем будет проведено две независимых ДНК-экспертизы.
Генерал Гюден – знаковая фигура для французской истории, друг и соратник Наполеона. Смоленское сражение 1812 года стало первым поражением в его в военной биографии. После серьезного ранения на Валутиной горе, генерала эвакуировали в Смоленск, но через два дня он скончался. Долгие годы местонахождение могилы было достоверно неизвестно, существовали только отдельные свидетельства о том, что Наполеон похоронил друга вблизи Крепостной стены.
Напомним, раскопки в Смоленске проходили с начала мая. Это крупнейший археологический проект России и Франции по изучению Отечественной войны 1812 года. Организаторами экспедиции выступили "Фонд развития русско-французских исторических инициатив", президентом которого является уже известный смолянам по поискам на Смоленщинеместа крушения самолета легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман» историк, археолог и общественный деятель Пьер Малиновский; а также Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.
Фото: Денис Максимов
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