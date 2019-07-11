2019-07-11T10:36:17+03:00
Происшествия

Дело экс-начальника управления по вопросам миграции в Смоленске направили в суд

Расследование в отношении его зама - на завершающей стадии
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области Николая Костинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, в результате чего иностранные граждане незаконно получали гражданство РФ. Материалы передали в суд, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

По версии следствия, в 2018 году полковник дал указание своему подчиненному принять меры к признанию одной иностранки носителем русского языка, чтобы она и двое ее маленьких детей получили гражданство РФ в упрощенном порядке. Преступление выявлено в ходе проведенных совместных мероприятий сотрудников региональный управлений ФСБ и МВД России. Полковник был уволен “в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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