Дело экс-начальника управления по вопросам миграции в Смоленске направили в суд
В Смоленске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области Николая Костинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, в результате чего иностранные граждане незаконно получали гражданство РФ. Материалы передали в суд, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.
По версии следствия, в 2018 году полковник дал указание своему подчиненному принять меры к признанию одной иностранки носителем русского языка, чтобы она и двое ее маленьких детей получили гражданство РФ в упрощенном порядке. Преступление выявлено в ходе проведенных совместных мероприятий сотрудников региональный управлений ФСБ и МВД России. Полковник был уволен “в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел”.
ИСТОЧНИК KP.RU